Канада начала процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера – бывшего переводчика зондеркоманды СС, принимавшего участие в убийстве детдомовцев в Ейске в 1942 году. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщило агентство РИА Новости

Полмиллиона поляков служили фашистам и убивали евреев во времена Второй мировой - Кочетков © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк призван переводчиком в зондеркоманду СС-10 «а» под командованием доктора Курта Кристмана. Ее считают причастной ко многим военным преступлениям, в том числе убийству 214 сирот в Ейске — детдомовцев погрузили в машины и вывезли за город. По данным экспертов, занимавшихся расследованием преступления, дети либо задохнулись в грузовиках, либо были похоронены живьем.

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Сам Оберлендер не отрицает, что служил в «отрядах смерти», но заявляет, что в убийствах мирных жителей не участвовал. Тем не менее его имя указано в списке десяти самых разыскиваемых и доживших до сегодняшнего дня фашистских преступников.

После войны Оберлендер эмигрировал в Канаду, где, скрыв жуткую правду о своем прошлом, получил гражданство, которого его недавно лишили.

Осенью 2019 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде. На прошлой неделе СК попросил канадскую сторону предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера.