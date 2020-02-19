«Если будет заявка на транзит нефти по [нефтепроводу] "Одесса-Броды", мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре», — отметил посол.

Дальше жить за счет России не получится. Нефть, газ, интеграция и закат эпохи Лукашенко
Дальше жить за счет России не получится. Нефть, газ, интеграция и закат эпохи Лукашенко
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Он добавил, что пока от белорусской стороны не поступало заявок по объемам и срокам поставок.

21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что объемы импорта нефти из России снизят до 40% от нужд республики.

Белоруссия ведет переговоры с различными странами на предмет возможности поставок энергоресурсов, однако о достигнутых договоренностях пока не сообщалось.