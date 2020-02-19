Санкции против трейдерской «дочки» «Роснефти» являются примером произвола США. Об этом официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил в эфире «Коммерсант FM» 18 февраля

«Не выдерживают честной конкуренции»: МИД РФ прокомментировал санкции США по Rosneft Trading © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Дидье Касимиро. В Администрации США сообщили, что эти меры стали ответом на участие компании в торговле венесуэльской нефтью.

«Мы можем сразу сказать, что никакими незаконными операциями ни компания, ни ее подразделение в США никогда не занималось», — подчеркнул Леонтьев.

Больше новостей об антироссийских санкциях США читайте в Telegram-канале Украина.ру

Он напомнил, что компания действует в рамках международного права и не нарушала санкционные режимы, что не единожды подтверждал американский регулятор.

Представитель «Роснефти» также добавил, что компания не будет предпринимать конкретных действий до получения документов.

Ранее МИД РФ раскритиковал американские санкции по Rosneft Trading, отметив, что за подобным использованием властями США своих административных ресурсов стоит «банальное желание создать преимущества для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции с российскими производителями на мировых рынках».