В Сети появилась видеозапись со съемочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты». Об этом 19 февраля сообщает Telegram-канал издания Украина.ру

Съемки сериала «Сваты» наконец стартовали. Добронравов раскрыл подробности © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Валюха, видишь, какая будеёвица в голове у человека, когда он пить бросает. Да не дай бог!» — восклицает Иван в исполнении Федора Добронравова.

Его жена Валюха, которую играет актриса Татьяна Кравченко, возражает супругу.

«Да закройся ты! Человек наконец-то делом занялся. Молодец, Палыч!» — говорит она.

За кадром стоит некто, наряженный в красный кафтан, над ним и смеется Иван Будько. По всей видимости, это новый персонаж, Палыч, которого обещали авторы сериала в новом сезоне.

Шестой сезон «Сватов» снимали на Украине, однако из-за госпереворота в стране, в результате которого к власти пришли антироссийские радикалы, продолжать там съемки стало невозможно. Седьмой сезон снимают в Белоруссии.