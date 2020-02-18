Территория современного Казахстана в годы гражданской войны в России была организована советскими властями точно так же, как и территория современной Украины. Об этом рассказал историк и публицист Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру, комментируя погромы на Юго-Востоке республики

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Жертвой погромов стали дунгане — потомки китайских мусульман, переселившихся на территорию современного Казахстана еще в середине позапрошлого века.

В частности, продолжил эксперт, большевики взяли часть земель Оренбургского казачьего войска за то, что они поддержали белогвардейцев, и поставили перед фактом, что теперь они будут жить в Средней Азии.

«Откуда в Казахстане Усть-Каменогорск и так далее? Это же земли были оренбургские. А если это все (межэтнические конфликты — ред.) вспыхнут по этой линии? Тогда как?», — задается вопросом Гаспарян.

Пока первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев будет влиять на политику страны, отметил журналист, он в состоянии не допустить полноценной межэтнической войны на территории республики, однако впоследствии может быть все, что угодно.

В Казахстане, добавил публицист, есть взращенные на западные гранты откровенные нацисты, люто ненавидящие Россию, а также начался процесс переименования городов с русского языка на казахский и переход казахского языка на латиницу.