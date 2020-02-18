МИД Украины выразил протест РФ из-за задержания браконьеров в Азовском море
МИД Украины выразил протест РФ из-за задержания браконьеров в Азовском море
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По словам Молохова, протест со стороны МИД Украины является «рутинной дипломатической работой ведомства». Однако, он отметил, что национальная принадлежность браконьера не влияет на привлечение к ответственности по закону за совершенное преступление.

Ранее в этот же день министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России для разъяснений ситуации обстоятельств задержания украинского рыболовного корабля.

В воскресенье пограничное управление по Республике Крым ФСБ Российской Федерации сообщило о задержании браконьерского судна в западной части Азовского моря у берегов Крымского полуострова. На борту находились четверо украинцев без документов, удостоверяющих личность. В результате осмотра обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, запрещенной к лову, а также стальную сеть, использование которой незаконно.

 

 

 