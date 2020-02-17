В Ужгороде Закарпатской области задержали бойца Национальной гвардии, которого подозревают в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом 17 февраля сообщил правозащитник Роман Келемен на своей странице в Facebook

Насилие в семьях и отсутствие медицины. ООН рассказала о проблемах украинских селянок © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

«14.02.2020 года в 16:10 часов на 102 поступило сообщение от гр. К….. о том, что неизвестный изнасиловал его несовершеннолетнюю дочь. Насильника очень быстро нашли… а почему быстро нашли? А потому что это военнослужащий Национальной гвардии, в/ч 3002, который приехал на Закарпатье наводить порядок и бороться с преступностью после стрельбы в г. Мукачево. Поэтому, после сообщения девушки его быстро и задержали. Зовут этого обидчика — Константин, житель города Золочев, Львовской области, 25 лет (фамилию по этическим соображениям не публикую)», — говорится в посте.

Полиция не стала говорить о том, что задержанный был военным, подписавшим контракт.

Сейчас виновник инцидента находится в изоляторе временного содержания Ужгородского горотдела. Его уволили из Национальной гвардии задним числом якобы по его собственному желанию.