Казахстан в рамках евразийской интеграции часто блокируется вместе с Белоруссией против России, пробивая собственные интересы и все время требуя привилегий на российском рынке. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Суздальцев: На территории Казахстана действует подполье © РИА Новости, Нина Зотина

Кроме того, отметил эксперт, когда в 2014 году западные санкции ударили по казахстанской и белорусской экономикам, они не поддержали Москву в том противостоянии и обратились к ней за компенсациями.

«Все это привело к тому, что на территории Белоруссии появился контрабандный терминал. Таким образом, Запад использует тесную взаимосвязь российской экономики с экономиками этих стран, чтобы оторвать их от России», — указал Суздальцев.

К тому же, подчеркнул Суздальцев, когда Госсекретарь США Майкл Помпео посещал Нур-Султан и Минск, он намекнул, что Вашингтон может пойти навстречу этим странам в вопросе экономики и заменить Россию в вопросах региональной безопасности.

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