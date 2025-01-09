https://ukraina.ru/20250109/1060144516.html
Отход может перерасти в стихийное бегство: эксперт рассказал, где ВС РФ приготовили два "мешка" для ВСУ
Отход может перерасти в стихийное бегство: эксперт рассказал, где ВС РФ приготовили два "мешка" для ВСУ - 09.01.2025 Украина.ру
Отход может перерасти в стихийное бегство: эксперт рассказал, где ВС РФ приготовили два "мешка" для ВСУ
После освобождения Курахово ВС РФ подготовили для ВСУ два новых "мешка". Один – в районе Янтарного (к югу от Курахово), второй – в районе Великой Новоселки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-01-09T04:45
2025-01-09T04:45
2025-01-09T04:45
новости
россия
курахово
днепропетровская область
всу
потери всу
донбасс
отступление
днепр
днепропетровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053527250_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_d0365d375b4a9eed49ad71a4adab79fc.jpg
Следующие цели ВС РФ после Курахово: освобождение Великой Новоселки и обход Красноармейска (Покровска) с запада, рассказал эксперт. Пока неизвестно, смогут ли войска выйти на оперативный простор в Днепропетровской области. Это зависит от того, в какой степени ВСУ успели выстроить оборону, добавил он.То есть удержание Курахово было необходимо Киеву еще и для того, чтобы успеть окопаться на новых рубежах. Насколько будет прочной эта оборона – будет понятно в ближайшем будущем, подчеркнул Поликарпов.До выхода в Днепропетровскую область ВС РФ нужно освободить ряд поселков. Но во-первых, и Дачное, и населенные пункты на реке Волчья – очень небольшие. Во-вторых, сначала войскам нужно закончить с Великой Новоселкой, указал он.На этом направлении ВС РФ подготовили для противника два новых "мешка". Один – в районе Янтарного (к югу от Курахово), второй – в районе Великой Новоселки, сообщил Поликарпов."Если противник там будет упираться, он выиграет время, но потеряет личный состав и технику. А планового отхода киевский режим опасается, потому что он может перерасти в стихийное бегство", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.О том, почему украинский конфликт является главным нервом международной политики и как могут разворачиваться события в ближайшее время — в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250106/1060128807.html
россия
курахово
днепропетровская область
донбасс
днепр
днепропетровск
днр
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053527250_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_b4f1b3c1d56e320eea6900e7680c935c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курахово, днепропетровская область, всу, потери всу, донбасс, отступление, днепр, днепропетровск, днр, донецкая народная республика, сво, оборона, спецоперация, детали
Новости, Россия, Курахово, Днепропетровская область, ВСУ, потери ВСУ, Донбасс, отступление, Днепр, Днепропетровск, ДНР, Донецкая Народная Республика, СВО, оборона, Спецоперация, детали
Отход может перерасти в стихийное бегство: эксперт рассказал, где ВС РФ приготовили два "мешка" для ВСУ
После освобождения Курахово ВС РФ подготовили для ВСУ два новых "мешка". Один – в районе Янтарного (к югу от Курахово), второй – в районе Великой Новоселки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов