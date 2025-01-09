https://ukraina.ru/20250109/1060144516.html

Отход может перерасти в стихийное бегство: эксперт рассказал, где ВС РФ приготовили два "мешка" для ВСУ

Отход может перерасти в стихийное бегство: эксперт рассказал, где ВС РФ приготовили два "мешка" для ВСУ - 09.01.2025 Украина.ру

Отход может перерасти в стихийное бегство: эксперт рассказал, где ВС РФ приготовили два "мешка" для ВСУ

После освобождения Курахово ВС РФ подготовили для ВСУ два новых "мешка". Один – в районе Янтарного (к югу от Курахово), второй – в районе Великой Новоселки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-01-09T04:45

2025-01-09T04:45

2025-01-09T04:45

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Следующие цели ВС РФ после Курахово: освобождение Великой Новоселки и обход Красноармейска (Покровска) с запада, рассказал эксперт. Пока неизвестно, смогут ли войска выйти на оперативный простор в Днепропетровской области. Это зависит от того, в какой степени ВСУ успели выстроить оборону, добавил он.То есть удержание Курахово было необходимо Киеву еще и для того, чтобы успеть окопаться на новых рубежах. Насколько будет прочной эта оборона – будет понятно в ближайшем будущем, подчеркнул Поликарпов.До выхода в Днепропетровскую область ВС РФ нужно освободить ряд поселков. Но во-первых, и Дачное, и населенные пункты на реке Волчья – очень небольшие. Во-вторых, сначала войскам нужно закончить с Великой Новоселкой, указал он.На этом направлении ВС РФ подготовили для противника два новых "мешка". Один – в районе Янтарного (к югу от Курахово), второй – в районе Великой Новоселки, сообщил Поликарпов."Если противник там будет упираться, он выиграет время, но потеряет личный состав и технику. А планового отхода киевский режим опасается, потому что он может перерасти в стихийное бегство", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.О том, почему украинский конфликт является главным нервом международной политики и как могут разворачиваться события в ближайшее время — в статье Захара Виноградова "Равнобедренный треугольник международной политики. Большая игра началась" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250106/1060128807.html

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новости, россия, курахово, днепропетровская область, всу, потери всу, донбасс, отступление, днепр, днепропетровск, днр, донецкая народная республика, сво, оборона, спецоперация, детали