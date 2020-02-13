В Тирасполе появилась мемориальная доска в честь героя Гражданской войны, воевавшего за красных, Григория Котовского. Об этом 13 февраля сообщил Sputnik Молдова

По словам депутата Григория Дьяченко, Котовский — один из инициаторов создания Молдавской автономной республики в составе Украинской ССР.

«На примере таких легендарных личностей и должна воспитываться наша молодежь», — считает депутат.

Память Котовского в Тирасполе чтят: в парке «Победа» ему установлен памятник. В здании бывшей гостиницы «Париж» расположен музей «Штаб-квартира Котовского». Есть и улица, названная в честь легендарного красного командира.

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Украинские националисты озвучили свои планы на мавзолей Котовского в Одесской области © Public domain Григорий Иванович Котовский родился 24 июня 1881 года в молдавском селе Хынчешты (ныне районный центр). Участник Первой мировой войны, кавалер Георгиевского креста. В Гражданскую командовал кавалерийской бригадой и дивизией.

Боевые заслуги Котовского отмечены тремя орденами Красного Знамени и почетным революционным оружием — инкрустированной кавалерийской шашкой. Награды хранятся в Центральном музее Вооруженных cил в Москве.

