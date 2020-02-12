Граждане двух государств смогут путешествовать без виз до 90 дней в течение 180 дней.
«Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу», — написал Гончарук.
Граждане двух государств смогут путешествовать без виз до 90 дней в течение 180 дней.
«Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу», — написал Гончарук.
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