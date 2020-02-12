Кабинет министров Украины подписал соглашение с Маршалловыми островами об отмене виз. Об этом 12 февраля сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале

Граждане двух государств смогут путешествовать без виз до 90 дней в течение 180 дней. «Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу», — написал Гончарук.