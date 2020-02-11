Забор Минском технологической нефти из трубопровода «Дружба» представляет собой грабеж, к которому иногда прибегает белорусская сторона. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Суздальцев: Угрозы со стороны Лукашенко уже не производят впечатления на Москву © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что подобное уже было в 2004 году, когда Белоруссия отказалась платить за дорогой, с ее точки зрения, российский газ, просто-напросто выкачав его из транзитного газопровода, считая себя вправе это делать.

«Так было и в 2016 году, когда белорусы решили, что слишком большая цена на газ, заплатили только половину, задолжав в итоге 700 млн, которые потом отдали потихоньку, чтобы не было криков в Белоруссии», — пояснил Суздальцев.

Политолог добавил, что Минск в отношениях с Москвой традиционно использует двойственный подход, когда в выгодной для себя ситуации они говорят о якобы союзнических отношениях, а затем заявляют о суверенитете и якобы вмешательстве в их дела.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться здесь.