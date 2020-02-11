Ранее в компании «Белнефтехим» заявили о том, что Белоруссия начала забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российского сырья западным потребителям.
Эксперт отметил, что подобное уже было в 2004 году, когда Белоруссия отказалась платить за дорогой, с ее точки зрения, российский газ, просто-напросто выкачав его из транзитного газопровода, считая себя вправе это делать.
«Так было и в 2016 году, когда белорусы решили, что слишком большая цена на газ, заплатили только половину, задолжав в итоге 700 млн, которые потом отдали потихоньку, чтобы не было криков в Белоруссии», — пояснил Суздальцев.
Политолог добавил, что Минск в отношениях с Москвой традиционно использует двойственный подход, когда в выгодной для себя ситуации они говорят о якобы союзнических отношениях, а затем заявляют о суверенитете и якобы вмешательстве в их дела.
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