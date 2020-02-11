Зеленский заявил, что не знаком с человеком по фамилии Сорос и никогда с ним не встречался. Также президент отметил, что не чувствует влияния Сороса на Украину и считает такие слухи преувеличением.
«Я точно не один из "соросят". Наверное, есть люди, которые учились за средства тех или иных донорских фондов, и работали в компаниях, которые были основаны такими фондами. И один из таких фондов — это фонд Сороса. Я понимаю, что фактически они получили из фонда этого человека деньги, за которые учились за рубежом», — сказал он.
Изначально «соросятами» на Украине называли общественных и политических деятелей, которые получали финансирование из фондов Сороса под видом грантов. В настоящее время так стали называть всех получателей западных грантов.