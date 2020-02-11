Президент Владимир Зеленский не ощущает влияния американского финансиста-миллиардера Джорджа Сороса на Украину. Об этом 11 февраля он рассказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Политолог Фесенко: Вокруг так называемых «соросят» в Киеве и в Москве много мифов © wikipedia.org

«Я точно не один из "соросят". Наверное, есть люди, которые учились за средства тех или иных донорских фондов, и работали в компаниях, которые были основаны такими фондами. И один из таких фондов — это фонд Сороса. Я понимаю, что фактически они получили из фонда этого человека деньги, за которые учились за рубежом», — сказал он.

Изначально «соросятами» на Украине называли общественных и политических деятелей, которые получали финансирование из фондов Сороса под видом грантов. В настоящее время так стали называть всех получателей западных грантов.