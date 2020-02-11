Разговоры о сворачивании интеграционных процессов в отношениях России и Белоруссии на сегодняшний день не соответствуют действительности, заявил политический эксперт Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Белоруссия является участником всех без исключения интеграционных форматов, в которых участвует Российская Федерация, начиная от самого широкого — СНГ, заканчивая Евразийским экономическим союзом и Союзным государством, напомнил Шпаковский.

«Никаких предпосылок для того, чтобы Белоруссия выходила из этих образований, нет. Более того, белорусские представители сейчас осуществляют руководство в Евразийском экономическом союзе и в ОДКБ, о чем почему-то сейчас многие забывают», — сказал эксперт.

На стороне Наполеона. Кто и зачем в Белоруссии конструирует антирусскую идентичность © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру отмечал, что Союзное государство России и Белоруссии практически не функционирует.

Больше новостей об интеграционных процессах России и Белоруссии читайте в Telegram-канале Украина.ру

Есть лишь небольшой бюджет и какие-то совместные органы, но ни единой эмиссии, ни единой системы налогообложения, что создает проблемы, которые стали особенно заметны после введения контрсанкций, когда часть запрещенных продуктов питания шла в Россию реэкспортом из Белоруссии.

В связи с этим Москва требует более интенсивной интеграции, прежде всего в экономическом плане, пояснил Абзалов.