Президент Белоруссии Александр Лукашенко ради удержания власти может пойти на инсценировку покушения, чтобы создать себе ореол жертвы и обвинить врагов в заговоре. К такому выводу на днях пришел Telegram-канал «БелоРусский диалог»

Москва — Минск, Путин — Лукашенко: что дальше? Мнения экспертов © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Ростислав Ищенко заявил изданию Украина.ру, что прозападные белорусские элиты не имеют шансов отстранить Лукашенко от власти путем выборов, а потому могут пойти на его физическое устранение.

Развивая данную мысль, «БелоРусский диалог» вспомнил о покушении на Лукашенко перед выборами 1994 года, когда автомобиль с находившимся внутри будущим президентом был расстрелян нападавшими. Тогда Лукашенко не пострадал, из-за чего в СМИ стали ходить слухи о постановочном характере данного происшествия.

К похожему приему, утверждает Telegram-канал, белорусский лидер якобы может прибегнуть и сейчас.

«Александр Лукашенко человек "творческий". Может инсценировать покушение, как в 1994 году под Лиозно накануне выборов. Ему нужно сделать из себя жертву "заговора" и свалить вину на врагов. А они в сознании Александра Григорьевича повсюду. Главное — не переиграть в сценарии», — сказано в материале.

По мнению политолога Богдана Безпалько, массовые протесты в стране не несут угрозы Александру Лукашенко, в отличие от экономического кризиса. Самому же президенту Белоруссии «бежать некуда», полагает эксперт.