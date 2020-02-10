Мининфраструктуры Украины официально объявило о запуске нового туристического маршрута «Киев-Мозырь-Киев», в рамках которого путешественники с борта теплохода смогут увидеть Чернобыльскую АЭС. Сообщение об этом появилось на днях на сайте ведомства

Предлагаемый маршрут станет частью судоходной трассы Е-40, существующей «на бумаге» с 1996 года. «Памятники и Чернобыль». Киев вошел в пятерку городов, обязательных к посещению в новом десятилетии © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Изначально она должна была пройти по территории трех стран: Украины, Польши и Белоруссии (Гданьск-Варшава-Брест-Пинск-Мозырь-Киев-Херсон), однако из-за того, что на участке от Варшавы до Бреста судоходство было невозможно, проект отложили до лучших времен.

Теперь предполагается, что на проблемном участке будет построен обводной канал, а по всей трассе обустроят шлюзы и проведут работы по углублению дна. Таким образом, новая-старая трасса охватит собой реки Днепр, Вислу и Припять, соединив Балтийское и Черное моря.

Пока любителям отдыха на речных просторах предлагается уже в апреле совершить круиз из украинской столицы с заходом в белорусский Мозырь, где путешественникам предложат посетить местные замки и пройти партизанскими тропами.

Главной «фишкой» путешествия должна стать река Припять — организаторы обещают, что с борта теплохода «Свiтанок» (рассвет — укр.) туристы смогут увидеть Чернобыльскую АЭС.

Ранее сообщалось, что двухдневный круиз с питанием и экскурсионной программой обойдется в 5 тыс. гривен (около 13 тыс. руб.).