Министерство по вопросам оккупированных территорий Украины может возглавить представитель Киева в политической подгруппе трехсторонней контактной группы (ТКГ) Алексей Резников. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в интервью «Украинской правде» 10 февраля

Сначала - Грымчак, потом - Порошенко. Эксперты о задержании замминистра оккупированных территорий © Facebook, НАБУ | Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским сообщил, что на Украине создадут Министерство по вопросам оккупированных территорий.

«Мы сейчас в диалоге с Алексеем Резниковым для того, чтобы он возглавил это ведомство. Он опытный человек, юрист, а там вопрос переходного правосудия, ну то есть достаточно релевантный опыт в данном случае… Это человек, которого я рассматриваю на эту позицию, и, если парламент поддержит, то, возможно, он присоединится к нашей правительственной команде», — заявил Гончарук.

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Ранее Зеленский на встрече с Гончаруком отметил необходимость проведения реорганизации ряда министерств, которые были объединены в одно. Речь идет о Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерстве культуры, молодежи и спорта и Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.