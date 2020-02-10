Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена была полностью в черном и с покрытой головой во время встречи четы с Папой Римским Франциском, так как это требование протокола, сообщило интернет-издание «Обозреватель» 9 февраля

Погребинский: Зеленский мог остаться в общеевропейском тренде, не скатываясь в хамство © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Однако «Обозреватель» обратил внимание на то, что жены других президентов на встречах с понтификом щеголяли в аналогичных нарядах.

Журналисты издания обнаружили, что особый дресс-код — это одна из традиций Ватикана.

«Черное платье и черное кружево на голове (мантилья) символизируют траур по утрате светской власти Папой Римским. Согласно протоколу, именно такой наряд для женщин, удостоенных аудиенции у понтифика является правильным», — говорится в сообщении.

Исключение делается только для католических королев, а также жен и вдов католических монархов. Для них существует «привилегия белого» — право приходить на встречу с Папой Римским в одежде соответствующего цвета.