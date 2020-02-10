В украинском сегменте соцсетей активно обсуждался наряд первой леди страны, и доминировало мнение о том, что в семье Зеленских — траур.
Однако «Обозреватель» обратил внимание на то, что жены других президентов на встречах с понтификом щеголяли в аналогичных нарядах.
Журналисты издания обнаружили, что особый дресс-код — это одна из традиций Ватикана.
«Черное платье и черное кружево на голове (мантилья) символизируют траур по утрате светской власти Папой Римским. Согласно протоколу, именно такой наряд для женщин, удостоенных аудиенции у понтифика является правильным», — говорится в сообщении.
Исключение делается только для католических королев, а также жен и вдов католических монархов. Для них существует «привилегия белого» — право приходить на встречу с Папой Римским в одежде соответствующего цвета.