Чиновники Министерства юстиции Украины рассказали, что в День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, у почти полторы тысячи украинских пар состоится бракосочетание. Об этом 9 февраля сообщило украинское издание УНН

Такой информацией поделился Минюст в ответе на запрос украинских журналистов. Любопытно, что лидерами в желании пожениться в этот день являются восточные области Украины. К примеру больше всего бракосочетаний состоится на Днепропетровщине.

«Согласно информации министерства, 14 февраля этого года зарегистрируют свой брак 1 412 пар. Так, в Киеве подано 149 заявлений на регистрацию брака, в Днепропетровской области поженятся 172 пары, а на Харьковщине скрепят свои отношения узами брака 99 влюбленных», — приводят данные Минюста журналисты УНН.

А вот своеобразными аутсайдерами по количеству заявлений на праздничный день — 14 февраля являются Черниговская, Луганская и Закарпатская области. Там поженятся всего 20, 15 и 10 пар соответственно. Старый Новый год сквозь призму украинского общества © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

В Министерстве юстиции уточнили, что в этот день по всей стране будет работать 440 отделов регистрации актов гражданского состояния.

Напомним, что 14 февраля отмечают День святого Валентина, который берет свое начало в католической традиции, а сегодня больше известен, как День всех влюбленных.

День святого Валентина назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский.