Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что израильское руководство приступило к составлению точной карты аннексированных земель Западного берега реки Иордан, которые согласно «сделки века Трампа» будут де-юре закреплены за государством Израиль. Об этом 9 февраля сообщил Jerusalem Post

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал, что на этой уточненной карте Западный берег будет указана как территория Израиля. По его словам, исправление карт не займет много времени, а сама карта Западного берега реки Иордан будет готова через несколько недель.

«Мы находимся в процессе составления карты территории, которая будет частью Израиля в соответствии с планом Трампа», — приводит слова израильского премьера издание.

Напомним, что ранее Евросоюз, а также Лига арабских государств отвергли мирный план Дональда Трампа для Израиля и Палестины. В частности, ЕС выступает за создание двух стран на основе границ 1967 года с равноценным обменом территориями, как это прописано в резолюции ООН. Палестина прекращает отношения с США и Израилем © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

В конце января Белый дом опубликовал американский план ближневосточного урегулирования. Согласно плану, сектор Газа и палестинскую часть Западного берега предлагается связать скоростным транспортным сообщением.

А Столицей арабского государства могут признать пригород Восточного Иерусалима. В то время как сам Иерусалим остается неделимой столицей Израиля.