Премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал, что на этой уточненной карте Западный берег будет указана как территория Израиля. По его словам, исправление карт не займет много времени, а сама карта Западного берега реки Иордан будет готова через несколько недель.
«Мы находимся в процессе составления карты территории, которая будет частью Израиля в соответствии с планом Трампа», — приводит слова израильского премьера издание.
Напомним, что ранее Евросоюз, а также Лига арабских государств отвергли мирный план Дональда Трампа для Израиля и Палестины. В частности, ЕС выступает за создание двух стран на основе границ 1967 года с равноценным обменом территориями, как это прописано в резолюции ООН.
В конце января Белый дом опубликовал американский план ближневосточного урегулирования. Согласно плану, сектор Газа и палестинскую часть Западного берега предлагается связать скоростным транспортным сообщением.
А Столицей арабского государства могут признать пригород Восточного Иерусалима. В то время как сам Иерусалим остается неделимой столицей Израиля.