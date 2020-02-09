Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что уже в ближайшее время его ведомство планирует возвести в Донбассе мобильные военные базы по натовским стандартам. Об этом 9 февраля сообщил «Интерфакс-Украина»

Андрей Загороднюк в частности подчеркнул, что одним из главных приоритетов в деятельности Минобороны Украины является развитие и развитие военной инфраструктуры.

«Планируем в ближайшее время построить два качественно новых инфраструктурных объекта — военные базы в Мариуполе и Северодонецке, которые будут оснащены по стандартам НАТО», — приводит слова главы Минобороны издание.

Кроме того, Загороднюк рассказал, о перспективах возведения мобильных городков для военнослужащих ВС Украины. По его утверждению, такие временные военные базы могут представлять собой полевой лагерь из вагончиков. Четверо военнослужащих ЛНР погибли в результате обстрела украинскими силовиками в Золотом © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

По замыслу украинского командования, этот объект будет предназначен как для службы, так и для проживания военнослужащих ВСУ. При этом подобный лагерь будет соответствовать всем стандартам НАТО — уточнил министр обороны Украины.

Главным же достоинством подобных сооружений Загороднюк считает скорость строительства и высокую мобильность

«В случае необходимости мы сможем быстро доставить и собрать их там, где нам нужно. Например, в таких модульных городках на второй линии смогут комфортно проживать и выполнять задачи наши танкисты», — подчеркнул министр.