Андрей Загороднюк в частности подчеркнул, что одним из главных приоритетов в деятельности Минобороны Украины является развитие и развитие военной инфраструктуры.
«Планируем в ближайшее время построить два качественно новых инфраструктурных объекта — военные базы в Мариуполе и Северодонецке, которые будут оснащены по стандартам НАТО», — приводит слова главы Минобороны издание.
Кроме того, Загороднюк рассказал, о перспективах возведения мобильных городков для военнослужащих ВС Украины. По его утверждению, такие временные военные базы могут представлять собой полевой лагерь из вагончиков.
По замыслу украинского командования, этот объект будет предназначен как для службы, так и для проживания военнослужащих ВСУ. При этом подобный лагерь будет соответствовать всем стандартам НАТО — уточнил министр обороны Украины.
Главным же достоинством подобных сооружений Загороднюк считает скорость строительства и высокую мобильность
«В случае необходимости мы сможем быстро доставить и собрать их там, где нам нужно. Например, в таких модульных городках на второй линии смогут комфортно проживать и выполнять задачи наши танкисты», — подчеркнул министр.