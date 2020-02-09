«Украина оккупирует польские земли — это очевидный факт. Кроме того, не выполняя свои обязательства, связанные с получением под управление части Восточных Кресов, она теряет свои международные права на эти земли», — подчеркнул эксперт.
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По его мнению, не имеет значения, поднимается ли этот вопрос сегодня, или он остается только в политическом сознании: имеет значение лишь делегитимизация украинского правления на территориях, исторически принадлежащих Польше.
Рэнкас добавил, что на Западе постепенно рождаются новые государства старых наций вроде шотландцев, вопросом времени является независимость Каталонии, а Ирландия стремится объединиться с северными графствами, всё еще оккупированными Великобританией.
Если политическая карта западной Европы такая динамичная, почему она должна быть иной на Востоке, где многие границы были искусственно и несправедливо нарисованы, заключил собеседник издания.