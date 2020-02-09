Польша не будет вторгаться в Украину ради возвращения Волыни и Восточной Галиции, но когда рухнут нынешние остатки украинской государственности, и оставшаяся после нее территория будет нуждаться в управлении, Варшава будет к этому готова. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: Разваливающаяся Украина оплатит Польше все долги - и репарациями, и имуществом © vk.com, Конрад Ренкас

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По его мнению, не имеет значения, поднимается ли этот вопрос сегодня, или он остается только в политическом сознании: имеет значение лишь делегитимизация украинского правления на территориях, исторически принадлежащих Польше.

Рэнкас добавил, что на Западе постепенно рождаются новые государства старых наций вроде шотландцев, вопросом времени является независимость Каталонии, а Ирландия стремится объединиться с северными графствами, всё еще оккупированными Великобританией.

Если политическая карта западной Европы такая динамичная, почему она должна быть иной на Востоке, где многие границы были искусственно и несправедливо нарисованы, заключил собеседник издания.