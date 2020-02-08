Украинская экономика не рушится прежде всего потому, что около 33% государственного бюджета Украины составляют деньги, которые Россия дает ей за транзит газа. Об этом рассказал ведущий политических ток-шоу Роман Бабаян в интервью изданию Украина.ру

Роман Бабаян: Перевертыши и приспособленцы никогда не построят на Украине успешное государство © Facebook/Роман Бабаян

Больше новостей об Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру

Именно поэтому подчеркнул журналист, украинский кризис растянулся уже на шесть лет, и длится дольше, чем Великая Отечественная война. При этом, по его словам, с олигархами должны что-то делать те, кто что-то может с ними делать.

Бабаян добавил, что России в отношении украинских властей нужно ужесточить экономическое давление, ужесточить политическое давление, более активно помогать Донбассу, работать с рядовыми гражданами Украины и активно пропагандировать свою позицию.