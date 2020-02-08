«Они все не рушатся только потому, что так или иначе присосались к нам. Наши олигархи, которым принадлежат определенные предприятия, снабжают соляркой ту же самую Украину. Куда идет эта солярка? Заливается в баки бронетранспортеров, которые потом едут в Донбасс и людей убивают», — пояснил он.
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Именно поэтому подчеркнул журналист, украинский кризис растянулся уже на шесть лет, и длится дольше, чем Великая Отечественная война. При этом, по его словам, с олигархами должны что-то делать те, кто что-то может с ними делать.
Бабаян добавил, что России в отношении украинских властей нужно ужесточить экономическое давление, ужесточить политическое давление, более активно помогать Донбассу, работать с рядовыми гражданами Украины и активно пропагандировать свою позицию.