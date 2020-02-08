В Таиланде рядовой одной из частей Сухопутных войск устроил стрельбу на улицах города Накхонратчасима – погибли 12 человек. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщило информагентство «РИА Новости» со ссылкой на местное издание

Теракт в Лондоне: два человека получили ранения, нападавшего застрелила полиция © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

Мужчина остановился около одного из торговых центров, где начал стрелять по людям, а затем скрылся.

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Предполагается, что он держит около 16 заложников на четвертом этаже торгового центра. О мотивах преступления пока ничего неизвестно.