Теракт в Лондоне: два человека получили ранения, нападавшего застрелила полиция
Теракт в Лондоне: два человека получили ранения, нападавшего застрелила полиция
© РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк
По предварительной информации, солдат угнал в расположенной неподалеку части внедорожник HamVee и ездил на нем по городу, периодически открывая огонь по людям из автоматической винтовки.

Мужчина остановился около одного из торговых центров, где начал стрелять по людям, а затем скрылся.

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Предполагается, что он держит около 16 заложников на четвертом этаже торгового центра. О мотивах преступления пока ничего неизвестно.

 