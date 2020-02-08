По предварительной информации, солдат угнал в расположенной неподалеку части внедорожник HamVee и ездил на нем по городу, периодически открывая огонь по людям из автоматической винтовки.
Мужчина остановился около одного из торговых центров, где начал стрелять по людям, а затем скрылся.
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Предполагается, что он держит около 16 заложников на четвертом этаже торгового центра. О мотивах преступления пока ничего неизвестно.