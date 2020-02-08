Россия действительно могла бы более активно способствовать возвращению на Родину русских людей, которые после распада Советского Союза оказались за ее пределами. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Потеряете, как Украину». Ищенко о том, как Белоруссия пугает россиян © РИА Новости, Владимир Трефилов

Больше комментариев от Ростислава Ищенко читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Российское руководство могло бы и в прошлые годы более активно способствовать получению гражданства РФ русскими людьми, которые вынуждено покидали территорию кавказских, среднеазиатских, прибалтийских государств и так далее», — пояснил Ищенко.

По его сведениям, уже сейчас только в прошлом году 500 тысяч граждан Украины получили российские паспорта, 250 тысяч из которых приходится на Донбасс, а 250 тысяч — на «материковую Украину».

В этом отношении Россия начинает исправляться, но в сложившихся обстоятельствах она может лишь забрать к себе русских людей из тех государств, которые перестали считать себя русскими, добавил политолог.