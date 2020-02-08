Эксперт подчеркнул, что после обретения независимости советскими республиками Москва не несет ответственность за судьбу Украины, Белоруссии, Эстонии или Узбекистана, но она должна нести ответственность за проживающих там русских людей.
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«Российское руководство могло бы и в прошлые годы более активно способствовать получению гражданства РФ русскими людьми, которые вынуждено покидали территорию кавказских, среднеазиатских, прибалтийских государств и так далее», — пояснил Ищенко.
По его сведениям, уже сейчас только в прошлом году 500 тысяч граждан Украины получили российские паспорта, 250 тысяч из которых приходится на Донбасс, а 250 тысяч — на «материковую Украину».
В этом отношении Россия начинает исправляться, но в сложившихся обстоятельствах она может лишь забрать к себе русских людей из тех государств, которые перестали считать себя русскими, добавил политолог.