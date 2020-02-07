Минобороны Украины планирует создать две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке и Мариуполе. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщила пресс-служба ведомства

«Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна — в Мариуполе, другая — в Северодонецке», — заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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Украина-НАТО: стратегия «альпийского нищенства» © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк Петр Порошенко. При этом новый глава государства Владимир Зеленский также неоднократно высказывался в поддержку этого курса.

В ноябре 2019 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что хотел бы видеть Украину в составе Альянса, но отказался назвать любые возможные даты.