Медик заразился опасной пневмонией, когда помогал пациентам. Слухи о его смерти появились 6 февраля.
Позже врачи пояснили, что у Вэньляна действительно остановилось сердце, но его удалось реанимировать. Он находился в критическом состоянии, но, несмотря на все усилия коллег, скончался.
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Вэньлян был офтальмологом и одним из восьми медиков, которые предупреждали о коронавирусе. В декабре 2019 года он написал своим коллегам в группах соцсети WeChat, что подтверждены семь случаев заражения коронавирусом.
После публикации полиция вынесла ему предупреждение, отчитав за «ложную информацию», которая якобы нарушает общественный порядок.
We deeply mourn the death of #Wuhan doctor Li wenliang, who unfortunately got infected with novel #Coronavirus while battling with the epidemic. After all-effort rescue, Li passed away on 2:58 am, Feb. 7. pic.twitter.com/mbYA3wB4pn— People's Daily, China (@PDChina) February 6, 2020