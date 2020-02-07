Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, первым забивший тревогу о распространении нового типа коронавируса 2019-nCoV, умер в ночь на 7 февраля. Об этом сообщает People's Daily

Минздрав рассказал, можно ли украинцам самим провериться на коронавирус © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Позже врачи пояснили, что у Вэньляна действительно остановилось сердце, но его удалось реанимировать. Он находился в критическом состоянии, но, несмотря на все усилия коллег, скончался.

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Вэньлян был офтальмологом и одним из восьми медиков, которые предупреждали о коронавирусе. В декабре 2019 года он написал своим коллегам в группах соцсети WeChat, что подтверждены семь случаев заражения коронавирусом.

После публикации полиция вынесла ему предупреждение, отчитав за «ложную информацию», которая якобы нарушает общественный порядок.