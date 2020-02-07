Созданный при участии США альянс религиозных свобод может навязывать миру ценности американского общества, а оценки уровня свободы, сделанные альянсом, могут быть политизированы, так как это не религиозное объединение. Об этом председатель совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр Кудрявцев сказал РИА Новости 6 февраля

Украина вступила в созданный США альянс религиозных свобод © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк Майк Помпео сообщил, что страны Балтии, Грузия и Украина присоединились к альянсу религиозных свобод, созданному США для борьбы с нарушением свободы вероисповедания на уровне национальных лидеров.

Кудрявцев обратил внимание на то, что, судя по доступным в СМИ материалам, в альянс вошли не религиозные организации, а страны-участницы.

«Я думаю, что, раз "уши торчат" из США, альянс — очередная структура, которая будет навязывать их ценности: казнить и миловать по своему усмотрению… Это не дело государства — давать оценки религиозной свободы. Чаще такие оценки дают общественные организации и представители конфессий. Государство же прежде всего преследует свои политические цели», — заявил эксперт.

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Он привел в пример Российскую ассоциацию защиты религиозной свободы, которая существует в форме общероссийской общественной организации, а ее учредители — физические лица.

По словам Кудрявцева, американцы всегда считали себя главными защитниками религиозных ценностей в мире. Так, Госдепартамент ежегодно издает доклад с результатами мониторинга религиозной свободы в мире, где ставит Россию в один ряд со странами, в которых «с религиозной свободой сложно». При этом эксперт напомнил, что уровень антисемитизма в США гораздо выше, чем в РФ.