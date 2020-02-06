Недавний визит госсекретаря США Майкла Помпео в страны постсоветского пространства еще раз продемонстрировал глубокие изменения во внешнеполитическом курсе Вашингтона с началом президентства Дональда Трампа. Об этом рассказал директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев 6 февраля на пресс-конференции в Москве

Визит Помпео на Украину закончился тем, что о ней вообще перестали говорить – Ермолаев © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Подробнее о международных событиях читайте в Telegram-канале Украина.ру

Политолог отметил, что специалисты в отношении тех или иных прожектов Трампа уже стали использовать термин "сделка" (сделка по палестинскому вопросу, сделка США и Китая на фоне торговой войны): также о сделке заговорили, когда Помпео посетил Минск.

Эпоха геоэкономики, уточнил Ермолаев, означает в том числе государства, связанные с возможностью реализовать так называемые геопроекты, одним из которых связан китайский проект «Один пояс-один путь».

Речь идет о создании новой социальной, экономической и геополитической структуры объединенного континента как единого целого, но этот проект еще не готов к реализации, подытожил философ.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру