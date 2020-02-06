«Старая геополитика силы окончательно уходит в прошлое. Новая эпоха, связанная с именем Трампа и его командой, — это эпоха сделок, геоэкономического и геокультурного влияния», — пояснил эксперт.
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Политолог отметил, что специалисты в отношении тех или иных прожектов Трампа уже стали использовать термин "сделка" (сделка по палестинскому вопросу, сделка США и Китая на фоне торговой войны): также о сделке заговорили, когда Помпео посетил Минск.
Эпоха геоэкономики, уточнил Ермолаев, означает в том числе государства, связанные с возможностью реализовать так называемые геопроекты, одним из которых связан китайский проект «Один пояс-один путь».
Речь идет о создании новой социальной, экономической и геополитической структуры объединенного континента как единого целого, но этот проект еще не готов к реализации, подытожил философ.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Дипломатия анаконды. Итоги турне госсекретаря США в Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру