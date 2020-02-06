Вечером 5 февраля самолет рейса Измир-Стамбул при посадке в аэропорту имени Сабихи Гёкчен развалился на части. В авиакатастрофе погибли три человека. Двух граждан Казахстана госпитализировали в клинику Фатих Султан Мехмет.
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«Генконсульство взяло ситуацию на контроль и принимает меры по оказанию помощи нашим соотечественникам», — говорится в сообщении казахстанского МИД.
Общее количество пострадавших достигло 120 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Всего на борту самолета находилось 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.
Сейчас аэропорт им. Сабихи Гекчен не принимает самолеты. Воздушные суда, которые должны были совершить там посадку, перенаправляются в аэропорт «Стамбул».