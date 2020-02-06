Двое граждан Казахстана пострадали при жесткой посадке Boeing турецкой авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула. Об этом 6 февраля сообщил Sputnik Казахстан

Вечером 5 февраля самолет рейса Измир-Стамбул при посадке в аэропорту имени Сабихи Гёкчен развалился на части. В авиакатастрофе погибли три человека. Двух граждан Казахстана госпитализировали в клинику Фатих Султан Мехмет.

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«Генконсульство взяло ситуацию на контроль и принимает меры по оказанию помощи нашим соотечественникам», — говорится в сообщении казахстанского МИД.

Минздрав Казахстана поблагодарил российских коллег за эвакуацию граждан из Китая © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Всего на борту самолета находилось 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.

Сейчас аэропорт им. Сабихи Гекчен не принимает самолеты. Воздушные суда, которые должны были совершить там посадку, перенаправляются в аэропорт «Стамбул».