Министры недостаточно сотрудничают с депутатами Верховной Рады в рамках подготовки законодательных инициатив, которые они подают. Об этом 5 февраля сообщил первый заместитель председателя фракции «Слуги народа» Александр Корниенко, передает «РБК-Украина»

«Зеленский одновременно надругался и над Верховной Радой, и над Кабмином» – Небоженко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказал он.

По его словам, на этапе второго чтения много исправляется, но нужно выйти на такой механизм, чтобы тот текст, который поступает от правительства, был наработан и согласован с депутатами. Это, по мнению, Корниенко, должно повысить эффективность сотрудничества.