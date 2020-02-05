«Недоработки понятны. Эта более тесная работа с депутатами должна происходить. Об этом президент говорит уже не первый раз. То есть правительство не всегда успевает, скажем так, отработать те законодательные инициативы, которые они подают. [Не успевают] с депутатами проговорить это, понять риски», — сказал он.
По его словам, на этапе второго чтения много исправляется, но нужно выйти на такой механизм, чтобы тот текст, который поступает от правительства, был наработан и согласован с депутатами. Это, по мнению, Корниенко, должно повысить эффективность сотрудничества.