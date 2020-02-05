Песков назвал «сделку века» Трампа для Палестины нежизнеспособной
Песков назвал «сделку века» Трампа для Палестины нежизнеспособной
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
«Вообще особенность нынешнего послания президента США во внешнеполитической части в том, что он гордо выдал свои провалы за достижения и прорывы», — написал Косачев.

Спикер Палаты представителей США порвала текст речи не пожавшего ей руку Трампа
Спикер Палаты представителей США порвала текст речи не пожавшего ей руку Трампа
Сенатор обратил внимание на экономическую «полувойну» с Китаем Трамп представил как лучшие в истории отношения и свою победу ради рабочих мест американцев, выход из сделки по Ирану «он трансформировал в то ли глупое, то ли гордое нежелание Тегерана подчиниться диктату США», «сделка века», провалившаяся из-за ее явной односторонней ориентации на Израиль, объявлена новым творческим подходом.

Парламентарий считает, что это речь Трампа в американских традициях. Все сказанное адресовано американской аудитории с элементами шоу: с отказом пожать руку спикеру Палаты представителей, демократу от штата Калифорния Нэнси Пелоси.