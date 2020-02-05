«Вообще особенность нынешнего послания президента США во внешнеполитической части в том, что он гордо выдал свои провалы за достижения и прорывы», — написал Косачев.
Сенатор обратил внимание на экономическую «полувойну» с Китаем Трамп представил как лучшие в истории отношения и свою победу ради рабочих мест американцев, выход из сделки по Ирану «он трансформировал в то ли глупое, то ли гордое нежелание Тегерана подчиниться диктату США», «сделка века», провалившаяся из-за ее явной односторонней ориентации на Израиль, объявлена новым творческим подходом.
Парламентарий считает, что это речь Трампа в американских традициях. Все сказанное адресовано американской аудитории с элементами шоу: с отказом пожать руку спикеру Палаты представителей, демократу от штата Калифорния Нэнси Пелоси.