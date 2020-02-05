Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что в выступлении президента США Дональда Трампа в Конгрессе во внешнеполитической части ежегодного послания американский лидер выдал свои провалы за достижения. Об этом сенатор написал в Facebook

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