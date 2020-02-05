Из-за отмены целого ряда санитарных и строительных норм в рамках декоммунизации Украина сегодня переживает коллапс коммунальной инфраструктуры. Об этом доктор наук госуправления, эксперт в нефтегазовой отрасли и директор спецпроектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев сказал в интервью изданию Украина.ру 1 февраля

Коммунальное минное поле. Почему киевляне снова утопают в кипятке © kiev.informator.ua | kiev.informator.ua | Перейти в фотобанк

По словам Рябцева, подобные нарушения на Украине встречаются повсеместно и являются следствием отмены целого ряда санитарных и строительных норм и правил правительством Арсения Яценюка под предлогом декоммунизации.

«Трубы же не выдерживают предельный срок эксплуатации, не проводится профилактика, диагностика, а те устанавливаемые трубы не соответствуют требованиям, которые должны выдвигаться к трубам тепловой сети. Кроме того, мощностей этих труб недостаточно, чтобы обеспечить новых клиентов», — отметил эксперт.

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По данным Рябцева, финансирование большинства специализированных учебных заведений было передано на места, а после из-за отсутствия средств многие из них закрылись. Более того, высококвалифицированные кадры не хотят работать за 4-5 тысяч гривен (10,3-12,8 тыс. рублей) в месяц, поэтому в отрасли остались те, кто дорабатывает, — люди предпенсионного и пенсионного возраста.

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