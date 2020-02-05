В январе произошло ЧП около крупнейшего торгового центра Киева Ocean Plaza — в результате масштабного прорыва теплотрассы пострадали 10 человек. В ходе расследования всплыла информация о нарушениях норм при прокладке труб и строительстве комплекса, что, в частности, и стало причиной аварии.
По словам Рябцева, подобные нарушения на Украине встречаются повсеместно и являются следствием отмены целого ряда санитарных и строительных норм и правил правительством Арсения Яценюка под предлогом декоммунизации.
«Трубы же не выдерживают предельный срок эксплуатации, не проводится профилактика, диагностика, а те устанавливаемые трубы не соответствуют требованиям, которые должны выдвигаться к трубам тепловой сети. Кроме того, мощностей этих труб недостаточно, чтобы обеспечить новых клиентов», — отметил эксперт.
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Играет свою роль, по его мнению, и возраст коммунальщиков, которые закладывают трубы и устраняют поломки: это люди старшего поколения — ощущается острая нехватка молодых кадров.
По данным Рябцева, финансирование большинства специализированных учебных заведений было передано на места, а после из-за отсутствия средств многие из них закрылись. Более того, высококвалифицированные кадры не хотят работать за 4-5 тысяч гривен (10,3-12,8 тыс. рублей) в месяц, поэтому в отрасли остались те, кто дорабатывает, — люди предпенсионного и пенсионного возраста.
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