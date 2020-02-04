Эксперт пояснил, что перед получением российского паспорта сначала необходимо получить паспорт ДНР, а с выдачей этого документа возникли трудности: многие жители республики долгое время не собирались его оформлять, считая бесполезным.
«Думали, что если есть паспорт Украины, этого достаточно. А оказалось, что паспорт ДНР нужен для получения российского паспорта. И сейчас огромные толпы осаждают соответствующие органы ДНР», — констатировал Замдыханов.
Журналист добавил, что выдача российских паспортов не приведет к тому, что жители региона сразу же уедут в Россию, поскольку те, кто принял такое решение, сделали бы это уже давно, несмотря на все трудности.