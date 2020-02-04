Выдача жителям ДНР/ЛНР паспортов РФ происходит медленнее, чем хотелось бы. Но это не вина российской миграционной службы. Об этом рассказал донецкий тележурналист и блогер Рамиль Замдыханов в интервью изданию Украина.ру

Рамиль Замдыханов об отставке Суркова и украинском ТВ-канале для Донбасса — видео ©

«Думали, что если есть паспорт Украины, этого достаточно. А оказалось, что паспорт ДНР нужен для получения российского паспорта. И сейчас огромные толпы осаждают соответствующие органы ДНР», — констатировал Замдыханов.

Журналист добавил, что выдача российских паспортов не приведет к тому, что жители региона сразу же уедут в Россию, поскольку те, кто принял такое решение, сделали бы это уже давно, несмотря на все трудности.