Сообщение о том, что Мирзиёев посетит Россию, прозвучало 1 октября 2019 года в ходе визита в Узбекистан спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Она же впервые объявила о намерении Узбекистана вступить в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Официально об отмене визита пока не сообщила ни одна из сторон. Источники издания в Ташкенте говорят о его переносе на лето 2020 года. МИД РФ также подтвердил отсутствие визита президента Узбекистана в графике на февраль.
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Формальной причиной переноса может стать совмещение визита с посещением саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 21-23 июля в Санкт-Петербурге.
Однако, как отмечают в издании, ранее глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявлял, что по вступлению в ЕАЭС у руководства страны «много вопросов». Кроме того, в октябре 2019 года министр торговли США Уилбур Росс заявил, что стремление Узбекистана вступить в ЕАЭС может «осложнить и затруднить процесс вступления в ВТО (Всемирную торговую организацию. — Ред.)».
2 и 3 февраля Ташкент с официальным визитом посетил госсекретарь США Майкл Помпео.