С одной стороны, продолжил эксперт, у СБУ есть подозрения, что аудиозаписи мог слить кто-то из заместителей главы ведомства Ивана Баканова. Кроме того, спецслужбы обнаружили, что одна из записей была сделана не с их жучка.
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«Они сделали экспертизу — просто одна из записей была сделана не с их жучка. Она была сделана с чьего-то телефона. Анализируя, кто и где сидел и по громкости звука, Зеленскому доложили, что это министр финансов Оксана Маркарова», — подчеркнул Царев.
МВФ, Джордж Сорос, Виктор Пинчук и другие выступили в поддержку Гончарука, объясняя президенту Владимиру Зеленскому, что отправлять премьера в отставку перед форумом в Давосе нецелесообразно: если поехать без министра, можно не привлечь инвестиции.
Но, с другой стороны, многие из защитников премьера поняли, что он собрал очень много негатива, поэтому сейчас Сорос ищет человека, который мог бы заменить Гончарука, заключил собеседник издания.