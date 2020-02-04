Обнародование аудиозаписей скандального совещания украинского премьера Алексея Гончарука ударило по имиджу всей власти страны. Спецслужбы в связи с этим провели тщательную проверку, в ходе которой выяснили интересные детали. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Царев: Тимошенко ищет спонсоров, а Сорос Украине - нового премьера © РИА Новости, Нина Зотина Ивана Баканова. Кроме того, спецслужбы обнаружили, что одна из записей была сделана не с их жучка.

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«Они сделали экспертизу — просто одна из записей была сделана не с их жучка. Она была сделана с чьего-то телефона. Анализируя, кто и где сидел и по громкости звука, Зеленскому доложили, что это министр финансов Оксана Маркарова», — подчеркнул Царев.

МВФ, Джордж Сорос, Виктор Пинчук и другие выступили в поддержку Гончарука, объясняя президенту Владимиру Зеленскому, что отправлять премьера в отставку перед форумом в Давосе нецелесообразно: если поехать без министра, можно не привлечь инвестиции.

Но, с другой стороны, многие из защитников премьера поняли, что он собрал очень много негатива, поэтому сейчас Сорос ищет человека, который мог бы заменить Гончарука, заключил собеседник издания.