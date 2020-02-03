Тегеран пытается урегулировать с Киевом вопрос с украинским "Боингом", случайно сбитым в начале января. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает РИА Новости 3 февраля

Дело о сбитом Boeing: Рябошапка пожаловался на отсутствие реакции у властей Ирана © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявил, что опасается отправлять украинских специалистов в Иран для участия в расшифровке черных ящиков сбитого самолета, так как, по его мнению, это может стать поводом для Тегерана впоследствии не отдавать самописцы. Он также добавил, что Киев будет добиваться большей суммы компенсации семьям жертв, чем предложенные Ираном $80 тысяч (5,1 млн рублей).

«Не можем сказать, насколько конструктивны или неконструктивны заявления. Мы хотим решить этот вопрос», — сказал Мусави, комментируя эти слова Зеленского.

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Представитель иранского МИД также сообщил, что Иран и Украина создали специальный комитет по авиакатастрофе, который рассматривает все связанные с ней вопросы, в частности, проблему компенсаций.

Вылетевший из Тегерана в Киев авиалайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Впоследствии иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражескую крылатую ракету. Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.