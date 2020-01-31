Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, как можно быстрее передвигаться на машине по столичным дорогам, при этом экономя время и топливо. Соответствующий видеоролик 31 января он опубликован на своей странице в Facebook

Кличко отметил, что в Киеве функционируют 49 маршрутов с «зеленой волной» движения. По его словам, это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, успев на каждом светофоре на зеленый свет.

«И это не выдумка водителей. Проверить просто. Главное — соблюдать скоростной режим движения 40-50 километров в час. Как ни странно, это увеличит вашу среднюю скорость передвижения по городу, уменьшит расход топлива на 10-12% и улучшит экологическое состояние окружающей среды. Ведь при таком трафике вредные выбросы уменьшаются на 13-18%. А количество ДТП, по подсчетам специалистов, сокращается на 10-15%», — написал Кличко.

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Согласно статистическим данным, в украинской столице человек в среднем за год вынужден проводить 227 часов или 9 дней и 11 часов в пробках.