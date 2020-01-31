Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый китайский коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом 30 января организация сообщила на официальной странице в Twitter

«Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции после совещания чрезвычайного комитета организации в Женеве.

Вспышка коронавируса распространилась на весь Китай © РИА Новости, Анна Раткогло | Перейти в фотобанк

По мнению организации, распространение вируса можно остановить, если ускорить разработку вакцин, средств лечения и диагностики. Кроме того, Гебрейесус отметил необходимость поддержки стран со слабой системой здравоохранения, а также солидарности и сотрудничества стран мира.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9 — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

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Вспышка заболевания произошла в декабре в китайском городе Ухань. Заболевание передается от человека к человеку, его инкубационный период, во время которого оно также может распространяться, длится от 2 дней до 2 недель.

Коронавирус уже распространился на ряд стран — Гонконг, Макао, Тайвань, Таиланд, Японию, Южную Корею, США, Канаду, Вьетнам, Сингапур, Непал, Францию, Финляндию, Австралию, Малайзию и Германию.