«Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса», — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции после совещания чрезвычайного комитета организации в Женеве.
При этом ВОЗ не рекомендовала вводить ограничения на передвижение людей и товаров.
По мнению организации, распространение вируса можно остановить, если ускорить разработку вакцин, средств лечения и диагностики. Кроме того, Гебрейесус отметил необходимость поддержки стран со слабой системой здравоохранения, а также солидарности и сотрудничества стран мира.
LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020
Вспышка заболевания произошла в декабре в китайском городе Ухань. Заболевание передается от человека к человеку, его инкубационный период, во время которого оно также может распространяться, длится от 2 дней до 2 недель.
Коронавирус уже распространился на ряд стран — Гонконг, Макао, Тайвань, Таиланд, Японию, Южную Корею, США, Канаду, Вьетнам, Сингапур, Непал, Францию, Финляндию, Австралию, Малайзию и Германию.