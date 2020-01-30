Окружной админсуд Киева 29 января отложил до 26 февраля рассмотрение дела по иску Кличко к премьеру страны Алексею Гончаруку и Кабинету министров. Мэр в суде требует признать противоправными действия Кабмина по его увольнению.
По словам Теплюка, центральная власть вряд ли будет использовать недовольство жителей как повод для досрочных выборов мэра.
«Для торгов. Эти ситуации с претензиями будут возникать по мере появления дележа новых направлений, должностей», — рассказал политолог.
Кроме того, он сообщил, что Кличко может рассчитывать на первое место на выборах, а кандидатов с сопоставимой популярностью в столице у власти нет.