Окружной админсуд Киева 29 января отложил до 26 февраля рассмотрение дела по иску Кличко к премьеру страны Алексею Гончаруку и Кабинету министров. Мэр в суде требует признать противоправными действия Кабмина по его увольнению.

Кличко заявил, что выучил новое английское слово, чтобы его не «подкалывали»
Кличко заявил, что выучил новое английское слово, чтобы его не «подкалывали»
© РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк
По словам Теплюка, центральная власть вряд ли будет использовать недовольство жителей как повод для досрочных выборов мэра.

«Для торгов. Эти ситуации с претензиями будут возникать по мере появления дележа новых направлений, должностей», — рассказал политолог.

Кроме того, он сообщил, что Кличко может рассчитывать на первое место на выборах, а кандидатов с сопоставимой популярностью в столице у власти нет.