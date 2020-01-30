Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» отменила акцию, приуроченную к 30-летию деятельности в России. Причиной стала необходимость снизить риск распространения китайского коронавируса. Об этом пресс-служба «Макдоналдс» сообщила в четверг, 30 января

В Китае введена уголовная ответственность за отказ лечиться от коронавируса © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк данным пресс-службы, накануне правительство Москвы сообщило о мерах по предупреждению распространения коронавируса, проводимых в городе, где рекомендует в ближайшее время воздержаться от массовых мероприятий.

«Мы с полным пониманием относимся к усилиям и мерам, предпринимаемым правительством Москвы и разделяем опасения относительно угрозы. Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников», — заявил генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена.

В рамках праздничной акции ресторан планировал продавать некоторые сэндвичи по ценам 1990-х годов — 3 рубля, а также снизить стоимость еще нескольких позиций в меню. Представители ресторана подчеркнули, что найдут другое время и способ отпраздновать знаменательную дату.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV произошла в декабре в китайском городе Ухань. Заболевание передается от человека к человеку, его инкубационный период, во время которого оно также может распространяться, длится от 2 дней до 2 недель.

Случаи заражения уже регистрировали не только в Китае, но и в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.