По данным пресс-службы, накануне правительство Москвы сообщило о мерах по предупреждению распространения коронавируса, проводимых в городе, где рекомендует в ближайшее время воздержаться от массовых мероприятий.
«Мы с полным пониманием относимся к усилиям и мерам, предпринимаемым правительством Москвы и разделяем опасения относительно угрозы. Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников», — заявил генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена.
В рамках праздничной акции ресторан планировал продавать некоторые сэндвичи по ценам 1990-х годов — 3 рубля, а также снизить стоимость еще нескольких позиций в меню. Представители ресторана подчеркнули, что найдут другое время и способ отпраздновать знаменательную дату.
Вспышка коронавируса 2019-nCoV произошла в декабре в китайском городе Ухань. Заболевание передается от человека к человеку, его инкубационный период, во время которого оно также может распространяться, длится от 2 дней до 2 недель.
Случаи заражения уже регистрировали не только в Китае, но и в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.