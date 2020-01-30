По ее словам, за год на Украине исчезло около 100 молочных ферм.
Если за последние пять лет прекратили существование мелкие фермы, то в последнее время исчезают средние хозяйства, которые существенно вложились в молочный сектор.
«Как результат — снижение объемов молока, которое поступает на переработку. Только за первое полугодие 2019 года перерабатывающая отрасль не досчиталась более 900 тонн молока ежесуточно», — рассказала Лавренюк.
Эта тенденция началась еще в марте прошлого года, когда фермерские хозяйства стали терять по две-три тысячи коров.
Если не сохранится земельный банк, без которого фермеры не смогут обеспечить свое хозяйство кормами, предприниматели начнут вырезать скот, добавила Анна Лавренюк.