Молочно-товарным хозяйствам Украины угрожает ликвидация из-за неопределенной ситуации вокруг рынка земли и политических спекуляций на эту тему. Об этом в недавнем интервью радио «Колос» рассказала вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк

По ее словам, за год на Украине исчезло около 100 молочных ферм.

Если за последние пять лет прекратили существование мелкие фермы, то в последнее время исчезают средние хозяйства, которые существенно вложились в молочный сектор.

«Как результат — снижение объемов молока, которое поступает на переработку. Только за первое полугодие 2019 года перерабатывающая отрасль не досчиталась более 900 тонн молока ежесуточно», — рассказала Лавренюк.

Закон о рынке земли уничтожит сельское хозяйство Украины – эксперт © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если не сохранится земельный банк, без которого фермеры не смогут обеспечить свое хозяйство кормами, предприниматели начнут вырезать скот, добавила Анна Лавренюк.