Следствие по делу убийства журналиста Павла Шеремета затягивается для того, чтобы министр внутренних дел Украины Арсен Аваков мог и дальше руководить МВД, при этом виновником хотят выставить Офис генпрокурора. Об этом адвокат одной из подозреваемых Яны Дугарь Виталий Коломиец заявил в интервью «Главкому» 29 января

Следователи по делу Шеремета хотят продлить досудебное расследование на четыре месяца © пресс-служба ГП Украины

«Я уверен на 100%, что у них (следователей — ред.) никаких сенсационных доказательств нету. Они просто тянут время. После заявлений из Верховной Рады о том, что об эффективности министра Авакова нужно судить из дела Шеремета, очевидно, что происходит затягивание следствия, чтобы Арсен Борисович еще точно полгода мог спокойно управлять МВД», — убежден Коломиец.

При этом он добавил, что полиция пытается переложить вину за затягивание дела на ОГУ.

Кроме того, адвокат утверждает, что на свидетелей со стороны защиты оказывается давление. По его словам, люди, которые работали вместе с Дугарь, не приходят повестки на допрос, зато их вызывают через руководство и «рекомендуют» не лезть в это дело.

Ранее адвокат другой подозреваемой Юлии Кузьменко Владислав Добош сообщил, что уже подал возражение на ходатайство следователя о продлении досудебного следствия. По его словам, продолжение до 6 месяцев противоречит УПК. Кроме того, следователь никак не обосновал необходимость такого продления.