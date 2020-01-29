Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации. Об этом 29 января заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, недавно выбранный вице-спикером ассамблеи, во время общения с журналистами

Россия укрепила позиции в ПАСЕ: почему провалился демарш украинской делегации © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Ранее депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации из-за поправок в Конституцию, которые еще только обсуждаются. Толстой назвал это «несколько удивительным» и отверг обвинения в адрес Москвы, что она не намерена соблюдать международные нормы.

Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019-го права россиян были восстановлены в полном объеме.

По мнению обозревателя МИА «Россия сегодня» Ростислава Ищенко, такое решение было принято в том числе потому, что Европе нужно было найти некий повод, который может постепенно привести к снятию санкций с России.