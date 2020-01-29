«Они все носили ярко выраженный антироссийский характер, и мы видим, что есть большинство в ассамблее, которое все-таки не поддается провокации со стороны авторов поправок — Британии и Украины», — пояснил парламентарий.
Ранее депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации из-за поправок в Конституцию, которые еще только обсуждаются. Толстой назвал это «несколько удивительным» и отверг обвинения в адрес Москвы, что она не намерена соблюдать международные нормы.
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019-го права россиян были восстановлены в полном объеме.
По мнению обозревателя МИА «Россия сегодня» Ростислава Ищенко, такое решение было принято в том числе потому, что Европе нужно было найти некий повод, который может постепенно привести к снятию санкций с России.