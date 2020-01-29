Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свое недавнее заявление о том, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер и руководитель СССР Иосиф Сталин якобы лично встречались во Львове. Он поделился подробностями в эфире радио «Комсомольская правда» 29 января

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, сказал, что она была спровоцирована заключением союза между СССР и Германией, а также упомянул о личной встрече Гитлера и Сталина во Львове.

«Я читал это (о встрече Сталина и Гитлера. — Ред.) в средствах массовой информации. Ну, вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса», — сказал первый украинский лидер.

Он подчеркнул, что не ручается за достоверность информации, напечатанной в прессе, но отметил, что «надо кому-то верить», а журналисты несут ответственность за то, что пишут.

Тем временем в Совете Федерации заявили о недостоверности сведений о встрече лидеров двух стран перед началом войны. Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал подобные предположения фальсификацией истории.