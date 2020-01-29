Пять задержанных экс-полицейских находятся на допросе в СК по делу Голунова

«В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. В настоящее время они допрашиваются следователями», — сказала Петренко.
По данным «Медузы», Голунов подтвердил эту информацию, но подробностями не поделился.
В то же время Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что все задержанные проходят по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста.
«В то же самое время были уволены несколько оперативников из УВД по ЗАО, которые могли иметь отношение к этой истории, в частности: Андрей Щиров, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Роман Феофанов. Никаких следственных действий в отношении них долгое время не велось, и лишь совсем недавно стало известно, что возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Информатор «Интерфакса» добавил, что задержанные полицейские участвовали в задержании Голунова.
Журналист «Медузы» был задержан правоохранителями 6 июня 2019 года в центре Москвы.
На следующий день стало известно, что ему вменяют попытку сбыта наркотиков.
По данным пресс-службы московского управления МВД, наркотики якобы нашли у него при себе и дома, в связи с чем Голунова начали проверять на связи с группировкой наркоторговцев.
Он отрицал вину, заявлял, что наркотики ему подбросили, а также рассказал об угрозах в свой адрес из-за профессиональной деятельности. Восьмого июня суд поместил Голунова под домашний арест.
Это решение вызвало большой общественный резонанс, и по Москве прокатилась волна митингов и акций протеста в поддержку журналиста, в которых принимали участие коллеги Голунова, общественные деятели и другие публичные персоны.
Одиннадцатого июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что дело в отношении журналиста закрыто за его непричастностью к преступлению, а дело по факту обнаружения наркотиков будет расследоваться.
В связи с этим делом в отставку были отправлены начальник УВД ЗАО Андрей Пучков и начальник антинаркотического управления ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин. Также были уволены четыре сотрудника полиции, которые задерживали Голунова.
Осенью Голунов заявил, что расследование его дела затормозилось. Так, в конце ноября он получил из СК ответ об отсутствии обстоятельств, указывающих на то, что в его отношении было совершено преступление.
Поэтому там не увидели оснований для регистрации его жалобы и проведения по ней проверки. После этого Голунов направил в ФСБ жалобу, которая была передана в Генпрокуратуру.
В декабре президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что в связи с задержанием журналиста были уволены пять сотрудников полиции и на них было заведено уголовное дело. Затем адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что дело в отношении полицейских возбудили за день до конференции.
В январе 2020 года Голунов был официально признан потерпевшим по этому делу. Фигурантам вменяется превышение должностных полномочий.