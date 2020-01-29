Пять задержанных экс-полицейских находятся на допросе в СК по делу Голунова

В Москве задержаны бывшие сотрудники столичного управления МВД по Западному административному округу (ЗАО), которые были уволены после дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко, чьи слова приведены на сайте СК 29 января

Дело Ивана Голунова. Почему Россия – не Украина © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. В настоящее время они допрашиваются следователями», — сказала Петренко.

По данным «Медузы», Голунов подтвердил эту информацию, но подробностями не поделился.

В то же время Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что все задержанные проходят по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста.

«В то же самое время были уволены несколько оперативников из УВД по ЗАО, которые могли иметь отношение к этой истории, в частности: Андрей Щиров, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Роман Феофанов. Никаких следственных действий в отношении них долгое время не велось, и лишь совсем недавно стало известно, что возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Информатор «Интерфакса» добавил, что задержанные полицейские участвовали в задержании Голунова.

Журналист «Медузы» был задержан правоохранителями 6 июня 2019 года в центре Москвы.

На следующий день стало известно, что ему вменяют попытку сбыта наркотиков.

По данным пресс-службы московского управления МВД, наркотики якобы нашли у него при себе и дома, в связи с чем Голунова начали проверять на связи с группировкой наркоторговцев.

Он отрицал вину, заявлял, что наркотики ему подбросили, а также рассказал об угрозах в свой адрес из-за профессиональной деятельности. Восьмого июня суд поместил Голунова под домашний арест.

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Одиннадцатого июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что дело в отношении журналиста закрыто за его непричастностью к преступлению, а дело по факту обнаружения наркотиков будет расследоваться.

В связи с этим делом в отставку были отправлены начальник УВД ЗАО Андрей Пучков и начальник антинаркотического управления ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин. Также были уволены четыре сотрудника полиции, которые задерживали Голунова.

Осенью Голунов заявил, что расследование его дела затормозилось. Так, в конце ноября он получил из СК ответ об отсутствии обстоятельств, указывающих на то, что в его отношении было совершено преступление.

Поэтому там не увидели оснований для регистрации его жалобы и проведения по ней проверки. После этого Голунов направил в ФСБ жалобу, которая была передана в Генпрокуратуру.

В декабре президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что в связи с задержанием журналиста были уволены пять сотрудников полиции и на них было заведено уголовное дело. Затем адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что дело в отношении полицейских возбудили за день до конференции.

В январе 2020 года Голунов был официально признан потерпевшим по этому делу. Фигурантам вменяется превышение должностных полномочий.