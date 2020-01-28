По данным социологов, 44% респондентов считают, что интеграционные процессы должны касаться в первую очередь экономики.
В то же время 13% россиян хотели бы видеть более тесный союз государств с единым руководством во главе, а 10% считают, что Белоруссия должна войти в состав России. 5% опрошенных затруднились ответить.
Опрос проводился в первой половине декабря 2019 года, в нем приняли участие 1608 человек не моложе 18 лет в 50 субъектах РФ. Исследования проводились на дому у респондентов методом личного интервью.
АНО «Левада-Центр» в России внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.