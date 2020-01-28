Согласно опросу «Левада-Центра», только 28% опрошенных жителей России считают, что отношения страны с Белоруссией должны оставаться на нынешнем уровне

Белорусский эксперт рассказал, как лучше всего объединить Россию, Украину и Белоруссию © Facebook, Алексей Дзермант

В то же время 13% россиян хотели бы видеть более тесный союз государств с единым руководством во главе, а 10% считают, что Белоруссия должна войти в состав России. 5% опрошенных затруднились ответить.

Опрос проводился в первой половине декабря 2019 года, в нем приняли участие 1608 человек не моложе 18 лет в 50 субъектах РФ. Исследования проводились на дому у респондентов методом личного интервью.

АНО «Левада-Центр» в России внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.