Посольство Украины в Китае настоятельно рекомендует украинцам покинуть эту страну в связи с распространением смертельного коронавируса. Об этом дипмиссия сообщила на своей странице в Facebook 28 января

Минздрав Украины анонсировал появление тест-систем для ускорения диагностики коронавируса © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), посольство в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, уехать из этой страны в случае наличия такой возможности», — говорится в сообщении диппредставительства.

Там отметили, что посольство занимается постоянным мониторингом развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР.

Накануне, 27 января, жителя Львова, который вернулся на родину после учебы в Китае, госпитализировали в больницу, где его обследуют на наличие коронавируса 2019-nCoV. Он сам обратился к медикам с признаками простуды.

Всего в конце минувшей недели Минздрав Украины сообщил о трех случаях подозрения на коронавирусную инфекцию, два из которых не подтвердились. Диагностика третьего случая еще не закончена.