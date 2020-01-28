В Китае стремительно растет число заболевших вирусной пневмонией: коронавирус уже подхватили более 4,5 тысячи человек, более ста из которых скончались.
«В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), посольство в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, уехать из этой страны в случае наличия такой возможности», — говорится в сообщении диппредставительства.
Там отметили, что посольство занимается постоянным мониторингом развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР.
Накануне, 27 января, жителя Львова, который вернулся на родину после учебы в Китае, госпитализировали в больницу, где его обследуют на наличие коронавируса 2019-nCoV. Он сам обратился к медикам с признаками простуды.
Всего в конце минувшей недели Минздрав Украины сообщил о трех случаях подозрения на коронавирусную инфекцию, два из которых не подтвердились. Диагностика третьего случая еще не закончена.