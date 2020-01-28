Посылки из Китая, где сейчас бушует смертельный коронавирус nCoV, получать можно. Об этом 27 января сообщил педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в своем блоге на YouTube

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Вопрос про посылки стал самым популярным из всех, что доктору задавали про вирус.

По словам Комаровского, посылки из Китая получать можно — вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма млекопитающих более двух суток, ничтожно мала. Есть бананы тоже не запрещается. Однако ехать в Китай не рекомендуется.

«Никто из нас ничего сделать не может. Лечится болезнь как обычный грипп, то есть симптоматически. Меры профилактики — как для обычного гриппа. Все усилия международного сообщества направлены на локализацию очага и борьбу с вирусом, поэтому шансы, что мы с этим справимся, достаточно велики», — отметил врач.

Комаровский посоветовал украинцам не паниковать и помнить, что среди тех, кто заболел тяжело, в основном старики и дети.

«Обращайте внимание на местный иммунитет, защищайте слизистые оболочки. Много пейте, сидите дома, если хоть чуть-чуть заболели, поменьше обнимайтесь, меньше бывайте в общественных местах, улыбайтесь, любите друг друга, нормально питайтесь, гуляйте в любую погоду, тепло одевайтесь, и все будет в порядке», — добавил доктор.