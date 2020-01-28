Харьковский мошенник пытался продать в интернете «израильское противоядие от коронавируса» за $100

В Китае стремительно растет число заболевших вирусной пневмонией: коронавирус уже подхватили свыше 4,5 тысяч человек, более ста из которых скончались. При этом, в связи с большим потоком китайских туристов, вирусологи опасаются возможности попадания вируса в другие страны, в частности, на Украину.
Тем временем украинские мошенники решили нажиться на общественной панике, выставив на продажу фальшивое лекарство. В описании к нему указано, что страной-производителем является Израиль, а цена составила 2,5 тысячи гривен (6,4 тысячи рублей).
«Разработано данное противоядие в Израиле лучшими специалистами своего дела», — говорится в сообщении.
Владелец «чудо-вакцины», судя по указанным контактам, живет в Харькове.
Стоит отметить, что, хотя работа по разработке вакцины действительно ведется в нескольких странах, международное медицинское сообщество не подтвердило действенность ни одной из вакцин, созданных на сегодняшний день.