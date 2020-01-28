Харьковский мошенник пытался продать в интернете «израильское противоядие от коронавируса» за $100

«Вакцина от коронавируса» появилась 27 января на одном из крупнейших украинских сайтов интернет-объявлений. Об этом сообщило издание «Сегодня»

«Только вопрос времени»: вирусолог рассказала, когда коронавирус доберется до Украины © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Тем временем украинские мошенники решили нажиться на общественной панике, выставив на продажу фальшивое лекарство. В описании к нему указано, что страной-производителем является Израиль, а цена составила 2,5 тысячи гривен (6,4 тысячи рублей).

«Разработано данное противоядие в Израиле лучшими специалистами своего дела», — говорится в сообщении.

Владелец «чудо-вакцины», судя по указанным контактам, живет в Харькове.

Стоит отметить, что, хотя работа по разработке вакцины действительно ведется в нескольких странах, международное медицинское сообщество не подтвердило действенность ни одной из вакцин, созданных на сегодняшний день.